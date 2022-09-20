"ماسيل" تنفي انسحاب معداتها وموظفيها من مطار بغداد

نفت الشركة العراقية المتحدة للخدمات الأرضية (ماسيل)، الثلاثاء، انسحاب معداتها وموظفيها من مطار بغداد الدولي بعد أنباء عن عدم تقديمها الخدمات الأرضية لطائرات الخطوط الجوية العراقية.



وقالت الشركة في بيان، إن "بعض موظفي الخطوط الجوية العراقية قاموا بسرقة معدات شركة ماسيل في حين قام اخرون بالطلب من موظفي شركة ماسيل العاملين في تحميل وتفريغ الحقائب مغادرة اماكن عملهم".



وأضافت الشركة أنها "ستقوم بمعالجة الموضوع في القضاء لتأمين موظفيها ومقراتها وعملها الذي كفله القانون"، مؤكدة أن "لديها اسماء السراق من موظفي الخطوط الجوية العراقية وسيتم تقديمهم للعدالة وكل من يقف خلفهم".

يشار الى أن شركة ماسيل هي شركة عراقية أسستها الخطوط الجوية العراقية وتتمتع بإدارة مستقلة وفق القانون.