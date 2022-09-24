بالصور.. السومرية توثق مراسم إحياء مناسبة وفاة الرسول (ص) في النجف

السومرية نيوز ـ محليات



وثقت عدسة السومرية، اليوم السبت، مراسم إحياء مناسبة وفاة الرسول محمد (ص) من داخل مرقد الامام علي (ع) في محافظة النجف.

وفي وقت سابق، عطلت محافظة النجف، الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.



وذكر محافظ النجف ماجد الوائلي في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 25 أيلول 2022 م الموافق 28 صفر 1444 هـ بمناسبة ذكرى استشهاد الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم)".