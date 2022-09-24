"مطلوبون للقضاء".. اصابة شخصين أثنين إثر خلاف في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم اصابة مطلوبين اثنين للقضاء، فجر اليوم السبت، نتيجة شجار تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة فيما بينهم ضمن نهر العز في محافظة ميسان".وأضاف، ان "قوة امنية تدخلت لفك الشجار وتم اعتقالهم".