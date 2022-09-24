قطع جسر حيوي وسط بغداد (صور) - عاجل

السومرية نيوز ـ محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بقطع جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بقطع جسر الجمهورية وبدأت بنقل الكتل الكونكريتية عليه".

