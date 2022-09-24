اعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد (صورة) ـ عاجل

السومرية نيوز ـ محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعادة فتح جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بفتح جسر الجمهورية، بعد اغلاقة لفترة وجيزة".



وفي وقت سابق، اغلقت القوات الامنية جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، بنقل الكتل الكونكرتية عليه.

فيما قالت قيادة عمليات بغداد في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "تم قطع جسر الجمهورية لمدة نصف ساعة"، مبينا ان "هذا الاجراء ضمن الممارسات الأمنية التي تجريها القطعات العسكرية".

وأضافت انه "تم افتتاح الجسر قبل قليل".