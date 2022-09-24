على رأسها "الفلسطينية".. نقيب الصحفيين يبحث قضايا الاعلام العربي بمؤتمر مصر

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي تراس، اليوم السبت، وفد الاتحاد المشارك فى اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدورة ٩٧".وأضافت، ان "اللامي التقى على هامش اعمال المؤتمر مع كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في جمهورية مصر العربية وعبد الرحمن المطيري وزير الاعلام الكويتي ورمزان النعيمي وزير الاعلام البحريني ورئيس اللجنة العليا للحوار الوطني نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان وعدد من رؤساء الوفود العربية وممثلي الاتحادات العربية المشاركة وعقد لقاءات ثنائية تبادل فيها الرؤى حول جملة التحديات التي تواجه الاعلام العربي".وبينت ان "اللقاء بحث مع النقباء العرب علي هامش اجتماعات وزراء الإعلام آخر المستجدات والاستعدادات لاستضافة المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب الشهر القادم ".وكان المجلس الاعلي للإعلام المصري قد وجه الدعوة الرسمية لاتحاد الصحفيين العرب، للمشاركة في أعمال اجتماع وزراء الإعلام العرب .وتضمنت الاجتماعات على مدى 3 أيام، انعقاد الدورة العادية (15) للمكتب التنفيذي والدورة العادية (97) للجنة الدائمة للإعلام العربي.واشار البيان الى انه "تم البحث عددا من القضايا التي تخص الاعلام العربي تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 - 2026 بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام خاصة منها التعامل مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة "كورونا"، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء".وتابعت: "وبحث مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة 52 ايضاً عددا من المسائل التنظيمية والهيكلية، واستعرض الأنشطة والتحركات المكثفة التي طبعت عمل بعثات ومراكز جامعة الدول العربية، بتعاون وثيق مع مجالس السفراء العرب في دول الاعتماد، واطلع على تقارير المنظمات والاتحادات الإعلامية، وفعالية "عاصمة الإعلام العربي".ومنه جانبه، وقال اللامي ان "اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة يأتي في وقت هام وحساس نظرا لما يجري على الأراضي العربية المحتلة من انتهاك صارخ وجرائم متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لدعم القضية الفلسطينية. يضاف إلي ذلك المضي قدما في دعم الحريات الصحفية في البلدان العربية بما يساهم في إيجاد خطاب اعلام عربي قوي في التصدي لخطاب الكراهية والعنصرية ويواجه التطرف الفكري ".وأشار إلى أن "اتحاد الصحفيين العرب يمد أواصر التعاون خلال الفترة القادمة بين كافة الجهات والمؤسسات الإعلامية والصحفية للوصول إلى صيغ تعاون مشترك في المجالات الإعلامية والتدريب والإنتاج المشترك، لمواجهة التحديات والمساهمة في بناء الوعي من خلال خلق بيئة عمل صحفية بمزيد من الحريات في شتي الأقطار لتخريج أجيال مدربة تساهم في نشر الوعي من خلال حزمة من الدورات التدريبية".