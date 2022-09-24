محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأحد

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محافظة واسط قررت تعطيل الدوام الرسمي غد الأحد الموافق 25 أيلول 2022، بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)".وقررت محافظات ميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والمثنى في وقت سابق تعطيل الدوام الرسمي.