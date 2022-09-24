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امين عام مجلس الوزراء وامين بغداد يتفقدان مشاريع التطوير بمدينة الصدر
محليات
2022-09-24 | 10:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,314 مشاهدة
تفقد امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي رفقة امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم السبت، مشاريع تطوير شوارع مدينة الصدر ومشاريع وخطط امانة بغداد في عموم العاصمة.
ونقلت امانة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، عن امين عام مجلس الوزراء قوله ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الاهتمام باحياء مدينة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة وهناك اهتمام باحياء مدينة الصدر لما شهدته من اهمال طوال السنوات السابقة وضرورة الحد من العشوائيات وانشاء مدينة جديدة لاحتواء تلك العشوائيات، مشيراً ان " لجنة الامر الديواني رقم (٧٣) باشرت عملها وتم الاتفاق مع شركة عالمية لاعداد التصاميم لهذه المدينة واعداد الخطط من قبل امانة بغداد بدعم من رئاسة الوزراء لتنفيذ الخدمات الضرورية للاحياء السكنية سواء بتعبيد الطرق والانارة والنظافة وازالة التجاوزات".
واضاف ان "هناك توجيه لايجاد بديل للعشوائيات وتم تخصيص مساحة (٥٧٠٠) دونم في اطراف مدينة الصدر عبر لجنة الامر الديواني (٧٣) وتم اعادة العمل بمشروع مجمع سكني لخدمة العاصمة واحتواء المناطق العشوائية".
وأوضح الغزي: "كان هناك اجتماع لامين بغداد مع دوائر بلديات الصدر الاولى والصدر الثانية والشعب ودائرة المشاريع حيث تم التأكيد على مضاعفة جهود النظافة وتزيين الشوارع وازالة التجاوزات والاعتماد على الكوادر الكفوءة وابعاد الكوادر غير الكفوئة ونعتقد ان الفشل والنجاح يقع على عاتق العاملين في تلك الدوائر وتحميلهم مسؤولية ذلك مع ضرورة الاعتماد على الكوادر النزيهة والحريصة التي تؤدي واجبها بالشكل الامثل والصحيح ونحن داعمين لها".
وبين: "ستكون لنا زيارات ميدانية لمناطق واحياء العاصمة التي عانت سابقاً من الاهمال كما كانت لنا زيارة لموقعي قناة الجيش وقناة الشرطة وتم الاتفاق مع محافظ بغداد للاهتمام بقناة الشرطة واعادة تأهيلها"، لافتاً الى ان "هناك جهد كبير لامانة بغداد في قناة الجيش بعد اعادة العمل على احيائه واستئناف العمل فيه عبر تقسيمه كمقاطع عملت عليها الدوائر البلدية وسيكتمل هذا المشروع قريباً ".
وتابع الغزي: "تم التأكيد على الدوائر البلدية بالاستعداد المبكر لموسم الامطار وتنفيذ حملات صيانة شبكات الصرف الصحي وتهيئة المحطات لتلافي المشكلات التي حدثت في المواسم السابقة".
كما اكد بانه "تم تحديد مدة (٣) أشهر لتقييم عمل الدوائر البلدية سواء المديرين العامين او العاملين في تلك الدوائر بعدها سيكون هناك قرار من قبل امين بغداد ورئاسة مجلس الوزراء لمحاسبة المتقاعسين عن اداء مهامهم ".
وذكر امين بغداد ان "في ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء شرعت امانة بغداد بتنفيذ خطة متكاملة لاكساء وتطوير العديد من الشوارع الرئيسة والاحياء السكنية بمدينة بغداد".
وأضاف: "اليوم اطلعنا في جولة بمدينة الصدر على اعمال اكساء وتطوير المقطع الثاني من شارع الفلاح وشارع المستشفى وشارع الحميدية الذي سيكون له دور كبير في تخفيف الزخم المروري لحركة السير القادمة من مناطق المعامل وبغداد الجديدة والغدير وصولاً لمنطقة الشعب".
واشار كاظم الى ان "امانة بغداد مستمرة بحملات التطوير والاكساء ضمن قواطع الدوائر البلدية بجانبي العاصمة فهناك اعمال في جانب الكرخ ضمن مناطق المنصور والدورة واعمال بجانب الرصافة ضمن مناطق الاعظمية ومركز الرصافة واعمالنا مستمرة وستشهد المرحلة القادمة حملات اكساء متواصلة للشوارع والاحياء لاظهار مدينة بغداد بالشكل اللائق".
وافاد ان "اضافة الى القطاعات التي تم انجاز تطويرها من قبل امانة بغداد بمدينة الصدر سابقاً تم احالة (١٧) قطاعاً جديداً للتطوير بعضها باشرت الشركات باعمالها فيها والاخرى في قيد توقيع الاحالة وهناك قطاعات لم يدخل فيها التطوير سابقاً هي في طور الدراسة والتحليل والاعلان وفي حال اكمال الخطط المدروسة من قبل امانة بغداد ستكون مدينة الصدر متكاملة الخدمات بعد ان تم شمول اغلب احيائها باعمال التطوير".
وقال امين بغداد ان "حملة الاعمار بمدينة الصدر هي ضمن خطة تم اعدادها لتشمل جميع احياء العاصمة بجانبيها الكرخ والرصافة وبنفس وتيرة العمل وتشمل جميع الاحياء المتكاملة الخدمات التحتية".
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