ذي قار تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد

أعلنت محافظة ذي قار، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محافظة واسط قررت تعطيل الدوام الرسمي غد الأحد الموافق 25 أيلول 2022، بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)".



وقررت محافظات ميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والمثنى وواسط في وقت سابق تعطيل الدوام الرسمي.