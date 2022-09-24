مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير في صلاح الدين

افاد مصدر محلي، اليوم السبت، بمصرع واصابة ثلاثة اشخاص نتيجة حادث سير في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حادث سير في قضاء الشرقاط اودى إلى وفاة امرأة وإصابة اثنين آخرين".



وأضاف ان "الحادث وقع بسبب تهالك الطريق العام"، موضحا ان "المصابين الان في مستشفى الشرقاط لتلقي العلاج".