حريق داخل هيئة حكومية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع حريق بمولدة داخل هيئة حكومية وسط بغداد.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مولدة احترقت داخل هيئة اتصالات البريد في شارع ابو نؤاس".

وأضاف المصدر أن "الحادث تحت السيطرة".