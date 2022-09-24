بالصور.. النجف تستقبل زوار ذكرى وفاة الرسول

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمحافظة النجف وهي تستقبل الزوار بمناسبة ذكرى وفاة الرسول محمد (ص).



وأجرى وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري جولة تفقدية للزوار والقطعات الأمنية وسير إجراء مهام القوات في النجف ومتابعة الجهد الاستخباراتي.