ذي قار.. مصرع مدير البطاقة الوطنية في قلعة سكر بحادث سير

أفاد مصدر أمني، بمصرع مدير البطاقة الوطنية في قضاء قلعة سكر بحادث سير بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدير البطاقة الوطنية في قضاء قلعة سكر لقي مصرعه نتيجة حادث سير انقلاب مركبته ضمن الشارع العام في قضاء الرفاعي في ذي قار".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.