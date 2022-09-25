النزاهة: صدور حكم بالسجن لمحافظ ذي قار الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "إصدار محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة قرار حكم حضورياً يقضي بحبس محافظ ذي قار الأسبق".وتابعت الدائرة أن "قرار الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي، جاء على خلفية استقطاع مبالغ مالية من منتسبي صحوة ذي قار أثناء توزيع رواتب الصحوات".وأضافت إن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".