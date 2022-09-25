الكمارك والمنافذ يبحثان العمل المشترك في مجال الأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي، برئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد.وذكرت هيئة الكمارك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطرفين ناقشا عدة مواضيع فيما يخص التعاون المشترك بين الهيئة والمنافذ لاسيما العمل في مجال الأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي" .وأضاف البيان، أن "الوائلي قدم الشكر لمدير الكمارك شاكر الزبيدي في نجاح خطة الزيارة الأربعينية واشاد بعمل الهيئة خلال فترة تسنمه لمهام عمله، فيما قدم الزبيدي الشكر للوائلي على التعاون في مجال الربط الالكتروني الخاص بإعفاءات التنمية الصناعية الذي قضى على النظام الورقي والتزوير والتلاعب بالمعاملات الورقية ".وأتفق الجانبان وفق البيان، "على استمرار التواصل للتعاون بين الهيئتين وبذل اقصى الجهود لتذليل كافة العقبات والصعوبات امام العمل المشترك ".