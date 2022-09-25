بعد انحرافه.. "صهريج" وقود يتسبب بسلسلة حوادث على سريع الدورة

السومرية نيوز – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتصادم 3 عجلات على سريع الدورة أثر انحراف ناقلة وقود عن مسارها.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "3 عجلات تصادمت بعد انقطاع سريع الدورة إثر انحراف ناقلة وقود عن مسارها".

وأضاف ان "التصادم لم يسفر عن إصابات تذكر"، مؤكدا "حصول زخم مروري نتيجة الحادث".