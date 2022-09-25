بينها تخص الصحفيين.. مجلس القضاء يصدر 4 قرارات جديدة

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن المجلس قرر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".وأوضح البيان، أن "المجلس قرر أيضا إجابة طلب نقابة الصحفيين بتشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختص بالنظر بالشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بأعمالهم الصحفية والتأكيد على الاعمام السابق بخصوص اشعار نقابة الصحفيين بأي شكوى تقدم بحق الصحفيين".وأضاف، أن "مجلس القضاء وافق على تشكيل لجنة مركزية فيه للأشراف على بناء وترميم المحاكم لتكون شكلاً ومضموناً بالمستوى اللائق بمكانة القضاء".وتابع البيان، "كما قرر المجلس تنظيم ورش عمل في كل منطقة استئنافية بحضور ممثل عن وزارة الموارد المائية لمناقشة حالات التخريب والتجاوزات على منشأت الموارد المائية وإيجاد الحلول المناسبة لها".