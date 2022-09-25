انقاذ موظفة واخماد حريق في بناية الوقف الشيعي ببغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني أنقذت موظفه احتجزتها النيران المشتعلة داخل غرف الطابق الأرضي المتخذ لخزن الأضابير والأرشيف في بناية الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم وسط بغداد بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد".وأضافت انه "نفذت فرق الدفاع المدني عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط الطابق المحترق لتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد مع تسجيل إصابة رجل إطفاء بحالة اختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق بعد أن آثر على نفسه بترك جهاز التنفس الخاصة به وأعطاه للموظفة المحتجزة ليخرجها من موقع الحادث بسلام".وأشارت المديرية الى انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".