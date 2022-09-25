العراق يصدر فائض انتاجه الزراعي والحيواني إلى ثلاث دول

وقالت الزراعة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن هذا القرار جاء خلال الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة العرب الذي عقد في عمان.وشدد الوزير ، وفق البيان، على "تخفيض الرسوم الكمركية، موضحا أهمية التوافق على تأسيس شركة نقل بين الدول الأربعة مما سيخفض تكاليف المنتجات الزراعية والحيوانية نحو 30‎%‎".ولفت الخفاجي، الى ان "العراق حقق الإكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية ومن بينها التمور والدواجن، مبينا وجود نقص في بعض المنتجات الأخرى وخاصة المواد الأولية".