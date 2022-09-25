الخدمة الاتحادي يكشف تفاصيل جديدة تخص الرواتب والتعيينات

كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الأحد، عن وجود لجنة مشكلة بأمر ديواني لإعادة النظر بسلم رواتب للموظفين، مشيراً الى أنها سترفع توصياتها نهاية العام الحالي، فيما أكد أن أي عملية توظيف تكون بناءً على قانون.



وقال التميمي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "بخصوص سلم الرواتب شكلت لجنة بأمر ديواني برئاسة وزارة التخطيط وعضوية وزارات عدة لإعادة النظر بسلم الرواتب لموظفي الدولة العراقية".

وأضاف "خلال قبل نهاية العام الحالي اللجنة ترفع توصيات لتعديل الرواتب والأجور"، مشدداً بالقول "ستكون هناك رؤية واحدة تحقق العدالة بشأن المخصصات وستكون هنالك عملية توازن".

ولفت التميمي الى أن "هناك تغييراً سيكون في الرواتب"، مشيراً الى أن "هناك بيانات متناثرة لدى المؤسسات بشأن التعيينات".

وأشار الى أنه "لا توجد إحصائية دقيقة بشأن الموظفين ودورنا توحيد البيانات"، موضحاً أن "أي عملية توظيف تكون بناءً على قانون".

وتابع أن "مع كل قانون موازنة نتلقى النص قانوني ونعمل عليه وعملنا على إنشاء برنامج الكتروني خاص"، مشيراً الى أن "حملة الشهادات العليا غير المعينين 72 ألفاً والأموال المرصودة لهم 75 مليار دينار".