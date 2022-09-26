الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات - عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من ٥ مليون وحتى ٥٠ مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ ٥ و ١٠ مليون وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".وأضاف، ان "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".وأشار إلى، ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".