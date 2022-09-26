الحكيم يدعو دول الجوار لاحترام حصص العراق المائية

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "إعلان وزارة الموارد المائية دخول العراق دائرة الخطر الحقيقي وأزمة جفاف حادة، يمثل جرس إنذار وخطر داهم يعرض حاضر ومستقبل البلاد اقتصاديا وزراعيا وتنمويا وبيئيا وصحيا وحتى ديموغرافيا إلى الخطر".وأضاف، أن "الأزمة إضافة إلى أنها تتطلب اعتماد كل الطرق الدبلوماسية الثنائية والأممية لحمل دول الجوار على احترام حصص العراق المائية، فإنها تستدعي وقفة مسؤولة من الجهات التنفيذية والتشريعية لسن قوانين تحمي المتضررين من أزمة الجفاف لاسيما في محافظات الوسط والجنوب والعمل على التخفيف من آثارها المدمرة و التحذير من موجات الوباء والأمراض الناتجة عنها".