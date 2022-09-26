حريق يلتهم مخزناً للأجهزة الكهربائية في بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا تمكنت من اخماد حادث حريق أندلع داخل مخازن تحتوي على أجهزة كهربائية تابع إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد".وأضافت، أنه "تم تطويق النيران وابعدت خطر انتشار الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث بعد ان نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن المحترق من خلال النوافذ اولا لتسهيل دخول فرق الإطفاء الساندة من خلال بوابة المخزن الرئيسية لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشار البيان الى أن "مديرية الدفاع المدني طالبت بفتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".