نقابة الصحفيين ترحب بقرار القضاء الخاص بتشكيل محاكم نشر

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تعلن عن ترحيبها وتقديرها العالي بقرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن تشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختص بالنظر بالشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بعملهم الصحفي والتأكيد على اعمام المجلس السابق بخصوص إشعار نقابة الصحفيين بأي شكوى تقدم بحق الصحفيين".وأضافت، ان "هذا القرار يعبر ويؤكد حرص السلطة القضائية في العراق والذي عبرت عنه في أكثر من مناسبة على توفير مناخات وبيئة ملائمة لعمل الصحفيين واستشعارها بأهمية دورهم في المجتمع وترسيخ أسس الديمقراطية في العراق الجديد".وثمنت النقابة، "الموقف المسؤول لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بدعمه المتواصل للأسرة الصحفية والذي سيكون عامل دفع جديد للصحفيين لتأدية واجبهم الصحفي بكل حرية وبلا ضغوط".وأعربت النقابة، عن "أملها في ان يوفر هذا القرار مساحة أوسع من الحرية للصحفيين وبما يعزز من دورهم الايجابي في خدمة قضايا الشعب والدفاع عنه".