تفاصيل جديدة عن حادث سريع البياع "المفزع".. أطفال فارقوا الحياة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الحادث حصل بين ثلاث مركبات (حمل مرسيدس لوري، وعجلتين خصوصي اوبتيما، وكيا سيراتو)"، مبينا أن "سائق مركبة اللوري كان على الأيمن المؤدي الى مفرق الدورة، إلا أنه فقد السيطرة على القيادة وتحول الى الطريق الآخر الأيسر، باتجاه جامع ام الطبول، ما أدى لاصطدامه بالعجلتين المذكورتين".وأضاف المصدر، أن "صاحب العجلة الاوبتيما أصيب بجروح خطرة، ونقل على اثرها الى المستشفى، كما أصيب سائق عجلة الكيا السيراتو بحالة خطيرة، والذي كان يحمل معه زوجته التي فارقت الحياة (تولد 1997)، وطفل يبلغ من العمر سنة واحدة فارق الحياة، وإبنته شابة فارقت الحياة أيضاً".