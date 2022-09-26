بعد توقف منحها.. توضيح هام من الرشيد بشأن سلف المتقاعدين

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "توقف سلف المتقاعدين مؤقت، والعمل جاري لاعداد برنامج خاص للمنح يحمي حسابات المتقاعدين من التزوير والسرقة".واضاف ان "المصرف وفي وقت سابق منح عدد كبير من السلف للمتقاعدين الا ان انتشار المكاتب الوهمية والشكاوى التي وردت للمصرف حول سرقة بياناتهم دعت للإيقاف المؤقت وسنعلن عنها في وسائل الاعلام والصفحة الرسمية للمصرف حال الاطلاق".