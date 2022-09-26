مؤقتاً.. مصرف حكومي يوقف استلام معاملات السلف

ووجه المصرف كتاباً إلى فروعه، جاء فيه، إنه "لمتطلبات العمل المصرفي ولغرض إكمال إجراءات المعاملات المنجزة في فروعكم ولضرورة متابعة تحصيل الأقسام المستحقة مع دوائر المستلفين تقرر الإيقاف المؤقت عن استلام معاملات السلف ولإشعار آخر".أدناه الكتاب: