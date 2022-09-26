بعد إيقاف السلف الشخصية.. الرافدين يصدر توضيحاً

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "إيقاف استلام معاملات السلف مؤقتاً وإلى اشعار آخر والغرض منه جاء نتيجة الزخم الكبير لمعاملات الزبائن وإعادة ترتيب متطلبات عمل الفروع من حيث استكمال انجاز المعاملات السابقة والتي مضى عليها فترة ولم يتم حسمها".وأوضح، أن "المصرف وجه الفروع باستحصال الاقساط الشهرية من المستلفين والتنسيق المستمر مع دوائرهم"، مشيراً الى انه "سيعاود استئناف العمل باستقبال طلبات منح السلف بعدما ينتهي من ذلك قريباً".وفي وقت سابق من اليوم، وجه المصرف كتاباً إلى فروعه، اطلعت عليه السومرية نيوز، جاء فيه، إنه "لمتطلبات العمل المصرفي ولغرض إكمال إجراءات المعاملات المنجزة في فروعكم ولضرورة متابعة تحصيل الأقسام المستحقة مع دوائر المستلفين تقرر الإيقاف المؤقت عن استلام معاملات السلف ولإشعار آخر".