قطع طريق "مهم" وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سيتم قطع الطريق المؤدي من تقاطع التجنيد باتجاه تقاطع الخارجية؛ وذلك لمد انبوب تصريف المياه الثقيلة".وأشارت إلى أن "هذا القطع سيتم بالتعاون مع دائرة المشاريع، ويكون العمل لمدة(٤) ساعات، من الساعة١٢ ليلاً".