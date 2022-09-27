الرافدين يستثني هذه الفئات من قرار إيقاف منح السلف - عاجل

السومرية نيوز – بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، استثناء الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية الذين تم ترويج معاملات سلفهم سابقا من الإيقاف المؤقت.



وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر استثناء الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية الذين تم ترويج معاملات سلفهم سابقا من الإيقاف المؤقت".

ودعا المصرف "لمراجعة فروع المصرف لاستكمال معاملاتهم واستلام مبلغ السلفة".

ويوم أمس، أصدر مصرف الرافدين، توضيحاً بخصوص ايقاف ترويج معاملات السلف الشخصية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "إيقاف استلام معاملات السلف مؤقتاً وإلى اشعار آخر والغرض منه جاء نتيجة الزخم الكبير لمعاملات الزبائن وإعادة ترتيب متطلبات عمل الفروع من حيث استكمال انجاز المعاملات السابقة والتي مضى عليها فترة ولم يتم حسمها".

وأوضح، أن "المصرف وجه الفروع باستحصال الاقساط الشهرية من المستلفين والتنسيق المستمر مع دوائرهم"، مشيراً الى انه "سيعاود استئناف العمل باستقبال طلبات منح السلف بعدما ينتهي من ذلك قريباً".

وفي وقت سابق، وجه المصرف كتاباً إلى فروعه، اطلعت عليه السومرية نيوز، جاء فيه، إنه "لمتطلبات العمل المصرفي ولغرض إكمال إجراءات المعاملات المنجزة في فروعكم ولضرورة متابعة تحصيل الأقسام المستحقة مع دوائر المستلفين تقرر الإيقاف المؤقت عن استلام معاملات السلف ولإشعار آخر".