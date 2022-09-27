مجلس القضاء يهنئ السومرية بالذكرى الـ 18 لتأسيسها

وبعث مجلس القضاء ببرقية إلى مؤسسة السومرية جاء فيها، "يتقدم المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأحر التهاني والتبريكات إلى قناتكم الغراء بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها".وتمنى المجلس، لملاك القناة والعاملين في المؤسسة دوام التوفيق والنجاح.وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الأول كأفضل وكالة إخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل أداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.