"موضوعية ومهنية".. النزاهة تهنئ السومرية بالذكرى الـ 18 لتأسيسها

وبعث الساعدي ببرقية إلى مؤسسة السومرية جاء فيها: "يسرنا أن نتقدم إلى قناتكم الزاهرة والمؤسسات التابعة لها بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة مرور الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس هذه المؤسسة الإعلامية الغراء".وأضاف: "نتمنى لكم دوام النجاح والإبداع، والاستمرار على نهج الموضوعية والمهنية، وتقديم المعلومة الصادقة إلى الجمهور".وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الأول كأفضل وكالة إخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل أداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.