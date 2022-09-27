الأمن الوطني يثمن جهود السومرية بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ18

وبعث رئيس جهاز الامن الوطني العراقي حميد الشطري برقية تهنئة لقناة السومرية كتب فيها: "نتقدم اليكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيس قناتكم الموقرة، مثمنين دوركم في تعزيز ثقافة الامن الوطني، ومتمنين لكم دوام التوفيق والنجاح".وأضاف: "كل عام وأنتم بالف خير".بدوره، هنأ الوكيل الامني لجهاز ألأمن ألوطني سيف ضرغام ألزبيدي، قناة السومرية وجميع العاملين بها، متمنيا لهم التوفيق والتألق.

وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الاول كأفضل وكالة إخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.