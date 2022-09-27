أمين بغداد يعد السومرية من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في العراق

وبحسب بيان لأمانة بغداد ورد لـ السومرية نيوز، فقد تقدم أمين بغداد "بأزكى عبارات التهنئة لأسرة مؤسسة السومرية بمناسبة ذكرى تأسيسها الثامنة عشر"، وفيما تمنى لهم "المزيد من التألق والنجاح" عد السومرية بأنها "من أبرز المؤسسات الاعلامية الرائدة في العراق ".وتابع البيان "نشيد بدور مؤسسة السومرية الاعلامية الحرة وقلمها الشريف ودعمها لجميع الفعاليات الخدمية والثقافية التي تهم المواطن البغدادي الى جانب رصد ومتابعة مشاكل المواطنين وآرائهم بكل حيادية وموضوعية ".