"اوصلتم رسالة شعبنا محليا ودوليا".. الاحوال المدنية تهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

وبعث مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي، برقية تهنئة لقناة السومرية كتب بيها، "باسمي ونيابة عن ملاكات مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، اتقدم لكم بالتهاني الصادقة لمناسبة الذكرى (١٨) لتأسيس قناة السومرية الفضائية، فمن خلال منبركم الحر اوصلتم رسالة شعبنا الى المحافل المحلية والدولية، ونقلتم الاخبار بكل حيادية ومصداقية فضلا عن التغطية الرائعة لكل ما يخص وزارة الداخلية، وعلى وجه الخصوص اخبار مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة".وتابع، "لا يسعنا الا ان نكرر التهاني لكم مع تمنياتنا بدوام النجاح والتوفيق".وفي وقت سابق من اليوم، هنأت الرئاسات الأربع، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسهاوتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الاول كأفضل وكالة إخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.