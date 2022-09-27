محافظ النجف ونقيب صحفيي المحافظة يهنئان السومرية بذكرى التأسيس

وقال الوائلي في برقية التهنئة: "نتقدم لكم بأزكى التهاني واطيب التبريكات، لكادر قناة السومرية الفضائية بمناسبة مرور الذكرى الثامنة عشر على تأسيس القناة، سائلين المولى عز وجل بدوام الموفقية والتألق، وان تبقى الحركة الإعلامية المنبر الحر والركن الأساس لتوطيد اواصر المحبة والسلام في ربوع عراقنا الحبيب".وكانت قد قدمت العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، بينها الرئاسات الأربع، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الاول كأفضل وكالة اخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.