رئيس اتحاد الصحفيين العرب يهنئ السومرية: اثبتت قدرتها المهنية المميزة

وقال اللامي في برقية تهنئة، إنه "ببالغ التقدير والاعتزاز يسرني ان ابعث لكم بأجمل التهاني والتبريكات؛ لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس قناة السومرية الفضائية والتي استطاعت عبر مسيرتها الإعلامية ان تثبت قدرتها المهنية المميزة من خلال التغطية الإعلامية الصادقة والبرامج الهادفة والتزامها بمهنية العمل الصحفي والإعلامي".وأضاف، "نتمنى للقناة والعاملين فيها المزيد من التقدم والنجاح والتألق على طريق الارتقاء بالعمل الإعلامي المبدع الذي يصب بخدمة بلدنا وشعبنا الكريم".وكانت قد قدمت العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، بينها الرئاسات الأربع، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الاول كأفضل وكالة اخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.