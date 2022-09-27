أمانة بغداد تنوه بشأن قطع المياه عن هذه المناطق

وذكر بيان للأمانة، ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة ماء بغداد ستقوم باطفاء مشروع خزان الماء الجنوبي يوم غد الاربعاء المصادف ٢٨-٩-٢٠٢٢ من الساعة ( ٨ صباحاً لغاية ٢ ظهراً) لغرض تنفيذ أعمال استبدال انبوب ماء قطر ٣٠٠ ملم ضمن خط بقطر ١٠٠٠ ملم الذي يقع بالقرب من افراز مقاطعة ٢ / ١٠ جنوب العاصمة بغداد".وأضاف، ان "المحلات الفردية من محلة (٨٠١ - ٨٩٧) وجزء من محلات ابو دشير في منطقة الدورة سيتأثرون بهذا الانقطاع نتيجة اطفاء الخزان وسيعود ضخ الماء بشكل طبيعي بعد اكمال اعمال المشروع مساء يوم غد".