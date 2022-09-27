"شيخ المجاهدين" يهنئ مؤسسة السومرية بذكرى انطلاقتها ويصفها بالحيادية والمهنية

ووصف العامري، في برقية تهنئة، مؤسسة السومرية بأنها "حيادية ومهنية".وكانت قد قدمت العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، بينها الرئاسات الأربع، التهاني ل‍مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الاول كأفضل وكالة اخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.