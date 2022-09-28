سواتر ترابية وقطع بشكل 3 خطوط.. ماذا يحدث على جسر الجمهورية؟

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن" جسر الجمهورية في وسط العاصمة بغداد يشهد انتشارًا أمنيا مكثفًا من قبل قوات حفظ القانون".وأضاف، أن "القوات الأمنية قامت بوضع كتل كونكريتية في بداية ووسط ونهاية الجسر، مع نصب سواتر ترابية اعلى الصبات في القاطع النصفي".