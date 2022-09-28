موقف مروري بالجسور المغلقة والمفتوحة في بغداد

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "جميع الجسور تم فتحها باستثناء جسري الجمهورية والسنك، وساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد".وأضاف، أن "الزخم المروري مازال مستمرًا نتيجة اغلاق الجسرين اعلاه، ومداخل المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها".وأشار الى أن"الانتشار الامني كثيف في اغلب طرق العاصمة لاسيما المناطق المؤدية الى المنطقة الخضراء".