عدسة السومرية توثق أجواء ساحة التحرير وسط بغداد

وشهدت ساحة التحرير وصول عددًا من المتظاهرين، احتجاجًا على انعقاد جلسة مجلس النواب.وفي وقت سابق حدد مجلس النواب، اليوم الأربعاء موعدًا لانعقاد جلسة برلمانية؛ للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، واختيار النائب الاول لرئيس البرلمان.وتشهد المحافظات العراقية بين حين واخر، تظاهرات واعتصامات عديدة احتجاجًا على سوء الخدمات وتاخير تشكيل الحكومة.