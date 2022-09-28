تسبب بنزوح العوائل.. بيان سياسي غاضب بعد القصف الإيراني لشمال العراق

وذكرت الكتلة في بيانها الذي ورد لـ السومرية نيوز، "ندين ونعبر عن امتعاضنا وبشدة حول ما قامت به الجمهورية الاسلامية الايرانية بقصفها لعدة مناطق في داخل العراق وكردستان مما تسبب بوقوع عدد من الضحايا و الجرحى وخلق حالة من الرعب والهلع بين السكان واضطرار عدد من العوائل للنزوح من محال سكناهم".واعتبرت، "هذه الهجمات سابقة خطيرة تمسُ بأمن واستقرار وسيادة العراق وكردستان"، مؤكدة "في الوقت ذاته بعدم جواز استخدام اراضي العراق وكوردستان في تهديد امن دول الجوار".وطالبت، الحكومة العراقية باتخاذ كافة الوسائل والسبل لإيقاف وإنهاء تلك الهجمات التي تقوم بها دول الجوار على ارض العراق".