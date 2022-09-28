عمل استفزازي.. موقف غاضب من الخارجية بعد القصف الإيراني لشمال العراق

وذكرت الوزارة، في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "تُدينُ وبأشدِّ العبارات الإستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيراني، متزامناً مع إستعمال عشرين طائرة مسيَّرة تحملُ مواد متفجِّرة، طالَت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعداداً من القتلى والجرحى، في تطوّرٍ خطر يهددُ أمن العراق وسيادته، ويضاعِف آثار الخوف والرُعب على الآمنينَ من المدنيين".وأضافت، أن "هذه الأعمال الإستفزازيَّة، أُحادية الجانب، تُعَقِّدُ المشهد الأمنيّ وتُلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلّا بالمزيد من التوتر".وأكدت، أنها "تتابعُ من كثب تطوّرات القصف المتتابع، وتُجَدِّدُ رفض حكومة العراق لأي منطقٍ عسكريٍّ لمواجهة التحديات الأمنيَّة".وأشارت إلى أنها "سترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار ذلك وبأعلى المواقف الدبلوماسيَّة".