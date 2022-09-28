كردستان تدين القصف الإيراني الأخير وتطالب بوقف الاعتداءات على العراق

السومرية نيوز – محليات

أدانت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، القصف الإيراني لمواقع داخل الإقليم، فيما طالبت بإنهاء الاعتداءات المتكررة.



وقالت الحكومة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "ندين بشدة خرق سيادة إقليم كردستان وشن قصف بالصواريخ على مقرات للمعارضة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان، أن "تكرار هذه الهجمات على أرضنا يكون المواطن ضحية لها"، مطالباً بـ"إنهاء هذه الاعتداءات".