أغنية كاظم الساهر الجديدة.. هدية من شركة آسياسيل للعراق

في مبادرة جديدة من آسياسيل، وفي ظل الظروف التي يعيشها العراق في هذه المرحلة، أطلقت شركة الاتصالات اغنية بالتعاون مع القيصر كاظم الساهر كرسالة للوحدة والأخوة الى الشعب العراقي. حيث ضجت خلال الأسبوع المنصرم وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، والعديد من الوكالات العربية، بمقطع قصير مسرّب يُظهر الفنان كاظم الساهر عن بعد وهو يؤدي اغنية بمشاعر جياشة وحماس.. مع حرصه المعهود على تفاصيل الأداء، وتناقلت معظم الاوساط الخبر على انه اغنية يتم تحضيرها خصيصًا للشعب العراقي يهديها القيصر لأبناء شعبه وبلده العراق. حتى كُشف الستار بعد إطلاق الاغنية عن تعاونه مع آسياسيل لإطلاقها.. فمن المعروف أنّ الساهر متعاقد مع آسياسيل بشراكة استراتيجية منذ عام ٢٠١٥ لتمثيل الشركة وعلامتها التجارية.يُذكر أنّ الاغنية مستوحاة من شعار آسياسيل: "تجمعنا سوة"، ويعكس ذلك فلسفة الشركة التي تنص على أنّ جوهر عمل شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية يكمن في ربط الناس بعضهم ببعض وتقريب المسافات وجمعهم بغض النظر عن ظروفهم. بهذه الروح تسعى آسياسيل لإيصال الاغنية الى العراقيين، وستكون بعد اطلاقها متاحة بشكل حصري على كافة منصات آسياسيل الاجتماعية.وعمل كل من القيصر وآسياسيل جنبًا الى جنب بجهود كبيرة لاطلاق الاغنية، آملين ان تنال رضا الشعب العراقي وترسم له بسمة الامل والسعادة. يشار الى أنّ الاغنية تحمل رسائل تعزز وحدة الشعب وتعاضده لمواجهة كل الظروف والازمات. ويعتقد الشريكان أنّ لهذه المبادرة أهمية جوهرية في تعزيز الانتماء وروح المواطنة ونبذ الخلافات وترسيخ مبدأ الحوار وبث الأمل.ومن الجدير بالذكر أنّ آسياسيل قد صرحت مسبقا في حدث مشابه أنّ الفنان العربي الكبير كاظم الساهر، لن يمثّل العلامة التجارية لآسياسيل فحسب، بل سيكون محرك نجاح حقيقيّ يقود مسيرة التغيير الإيجابي لمجتمع يحاول بشكل دائم تجاوز كافة العقبات، فطريق النجاح الذي اختطّه متوافق مع رؤية آسياسيل للنجاح؛ ليتجاوزا باجتماعهما الحدود الجغرافية، ويقدّما لكافة مشتركي آسياسيل مثالاً حقيقياً على أرض الواقع لتجربة ناجحة تجمع الفنّ المتجذّر عراقة مع التقنيات الأكثر حداثة ومعاصرة.