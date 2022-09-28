الرشيد يطلق وجبة جديدة لسلفة الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية

السومرية نيوز – بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، عن إطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (10) مليون دينار و(5) مليون لموظفي العقود.



ودعا المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، "كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها". واكد المصرف ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

