سرايا السلام: النصر آت بسلميتنا وأخلاصنا للوطن

قال المسؤول العام لسرايا السلام تحسين الحميداوي، اليوم الأربعاء، ان "النصر آت".

وقال الحميداوي في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "النصر آت بسلميتنا وأخلاصنا للوطن".