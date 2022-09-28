قام المتظاهرون، اليوم الأربعاء، بإحضار الية "شفل" من اجل إزاحة الكتل الكونكريتية الموضوعة على جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال مصدر أمنى في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المتظاهرين احضروا "شفلات" وقاموا بفتح الطريق اسفل جسر الباب الشرقي بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد".



وأضاف ان "الشفل" وصل الى جسر الجمهورية في محاولة لاسقاط الكتل الكونكريتية وتقدم المتظاهرين باتجاه الخضراء".