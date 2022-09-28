العشرات من أنصار التيار الصدري يتظاهرون في كربلاء (صور)

وقال أحد المتظاهرين في حديث لـ السومرية نيوز، ان "العشرات من جماهير كربلاء من محتجي تشرين وعاشوراء، خرجوا مطالبين بأنهاء الفساد والمحاصصة".وأضاف ان "جميع العراقيين تضرروا من هذه العملية السياسية ويريدون الإصلاح"، مؤكدا ان "المظاهرات الحالية مناورة بسيطة وان القادم اقوى".